AFAD, Adana Kozan'da saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem kaydetti

AFAD, Adana Kozan'da saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da AFAD verilerine göre saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Kozan olan ve yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 15,35 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: DHA
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