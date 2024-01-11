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AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi'ne taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi'ne taziye ziyaretinde bulundu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede, ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesi dileğinde bulunuldu ve Japon halkına teşekkür edildi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi\'ne taziye ziyaretinde bulundu
11.01.2024 - 20:09,  Güncelleme: 20:10
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya taziye ziyaretinde bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanımız Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata ile bir araya gelerek, 1 Ocak 2024 tarihinde Japonya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin güçlenerek devam etmesine yönelik ortak görüşler ifade edildi. Bu vesileyle, asrın felaketinin ardından yanımızda olan dost Japon halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi'ne taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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