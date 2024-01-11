AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi\'ne taziye ziyaretinde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya taziye ziyaretinde bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanımız Okay Memiş, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata ile bir araya gelerek, 1 Ocak 2024 tarihinde Japonya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin güçlenerek devam etmesine yönelik ortak görüşler ifade edildi. Bu vesileyle, asrın felaketinin ardından yanımızda olan dost Japon halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz."