AFAD Başkanı Pehlivan, Niamey'deki Yetim Eğitim Kompleksi'ni gezdi - Son Dakika
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AFAD Başkanı Pehlivan, Niamey'deki Yetim Eğitim Kompleksi'ni gezdi

AFAD Başkanı Pehlivan, Niamey\'deki Yetim Eğitim Kompleksi\'ni gezdi
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İHH tarafından Nijer'in başkenti Niamey'de kurulan Yetim Eğitim Kompleksi'ni ziyaret etti. Pehlivan, kompleksteki kursları, eğitim birimlerini ve sağlık ocağını gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nijer'in başkenti Niamey'de kurulan Yetim Eğitim Kompleksi'ni ziyaret etti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Nijer Cumhuriyeti Nüfus, Sosyal Eylem ve Ulusal Dayanışma Bakanlığı arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalamak ve afet yönetimi alanında ikili ziyaretler gerçekleştirmek üzere Niamey'de bulunan Pehlivan, Büyükelçi Özgür Arslan ile İHH tarafından kurulan kompleksi ziyaret etti.

Pehlivan, ziyareti sırasında kompleks bünyesindeki meslek edindirme kurslarını, eğitim birimlerini, Kur'an kurslarını, seracılık uygulama alanlarını ve sağlık ocağını gezdi.

Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pehlivan, özverili çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, AFAD Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman ile AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut da yer aldı.

Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, İnsan Hakları, Güncel, Nijer, AFAD, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Pehlivan, Niamey'deki Yetim Eğitim Kompleksi'ni gezdi - Son Dakika

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