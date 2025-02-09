AFAD'dan Gazze'ye 15. Yardım Gönderimi

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

(ANKARA)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye gönderdiği bin 956 ton insani yardım malzemesinin, Mısır El- Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'ye gönderilmek üzere bin 956 ton insani yardım malzemesini taşıyan 15. Gazze İyilik Gemisi'nin, Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

" Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi, Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan ve toplam bin 956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi ile Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirilen, 15 gemi seferi, 14 uçak seferi, yerelden temin, Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliği ile Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 96 bin 131 tona ulaştı. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."