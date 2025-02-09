AFAD\'dan Gazze\'ye 96 Bin Ton Yardım

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El- Ariş Limanı'na ulaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi ile Gazzelilerin yaralarının sarıldığı belirtilerek, bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferi, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.