AFAD'dan TOGÜ'ye Ziyaret

20.04.2026 22:46
AFAD İl Müdürü Andiç, TOGÜ Rektörü Yılmaz ile afet hazırlıkları ve iş birliklerini görüştü.

AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve beraberindekiler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Andiç ve Yılmaz afetlere hazırlık, risk azaltma çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve üniversite-AFAD iş birliğinde hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüştü.

Ziyarette ayrıca, öğrenciler ve toplum genelinde afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yılmaz, yürütülen iş birliklerinin mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerin paylaşımına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

AFAD heyetine teşekkür eden Yılmaz, afet yönetimi ve toplumsal farkındalık çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyarete, AFAD Eğitim Şube Müdürü Eyüp Pekşen, Jeoloji Mühendisi Dr. Çiğdem Tetik Biçer ile TOGÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yerel Haberler, Fatih Yılmaz, Mehmet Rıza, Güncel, Tokat, AFAD, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
