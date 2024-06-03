AFAD, Düzce Devlet Hastanesi personeline arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
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AFAD, Düzce Devlet Hastanesi personeline arama kurtarma eğitimi verdi

AFAD, Düzce Devlet Hastanesi personeline arama kurtarma eğitimi verdi

AFAD Düzce İl Müdürlüğü, devlet hastanesi personelinden oluşan 20 kişilik gruba arama kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitimde deprem, takım kurma, arama kurtarma araçları ve cihazlarının kullanımı gibi konular işlendi. Grup, pratik eğitimlerde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi ve sınavı başarıyla tamamlayarak belgelerini aldı.

03.06.2024 12:47
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce İl Müdürlüğü uzmanları, devlet hastanesi personelinden oluşan 20 kişilik gruba yönelik arama kurtarma eğitimi düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğü, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli" projesi çerçevesinde, kentteki kamusal kapasitenin kullanımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi personelinden oluşan 9'u kadın 20 kişilik ekibe 6 gün boyunca teorik ve pratik eğitim verildi.

Uzmanların verdiği teorik derslerde "deprem nedir, nasıl hareket edilmeli, nasıl takım kurulmalı, görev dağılımı, koordinasyon, arama kurtarma araç, gereç ve cihazlarının kullanımı" konularını işleyen grup, tatbikatlarla bilgilerini pratiğe döktü.

Eğitime katılanlar, 20 tonluk beton parçalarından oluşturulan tatbikat alanında arama kurtarma faaliyeti icra etti, AFAD yetkilileri eşliğinde cihazlarla kesme, delme, kaldırma çalışması yaptı, hassas akustik aramayla enkaz altını inceledi.

Pratik eğitimleri tamamlayan grup, gözetmenler eşliğinde yapılan sınavı başarıyla tamamlayarak belgelerini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, Düzce Devlet Hastanesi personeline arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika

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