AFAD, İHA ile 1750 Operasyon Gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Son 3 yıl içinde insansız hava araçlarımız yaklaşık 1750 operasyon gerçekleştirdi. Bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı." dedi.

Pehlivan ile beraberindeki Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, insansız hava aracı (İHA) destekli arama-kurtarma yarışmasını takip etti.

Burada basın toplantısı düzenleyen Pehlivan, AFAD'ın bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla, risk odaklı bir bakış açısıyla afetleri bir bütün olarak ele alarak öncesinde hazırlık, riski azaltma, kriz anında etkin müdahale, afet anında etkin müdahale ve sonrasında iyileştirmeyi en etkin şekilde yapmak üzere görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Pehlivan, AFAD'ın kurumsal kapasitesini, hem personel hem araç gereç donanımını artırdığını belirterek, "Temel hedefimiz ülkemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde dirençli toplum, afetlere dirençli şehirler, afetlere dirençli Türkiye hedefi var. Bu yolda ilerlerken teknolojiyi her geçen gün başta savunma sanayi olmak üzere AFAD olarak da en etkin şekilde kullanıyoruz ve bu konuda da kapasitemiz her geçen gün artıyor." dedi.

İnsansız hava araçları konusunda çok önemli mesafeler aldıklarına işaret eden Pehlivan, "Şu anda elimizde 166 dron var. Bunlara bu yıl itibariyle 20 de kablolu dron, özellikle de aydınlatma için gece saatlerindeki faaliyetlerde ihtiyaç duyduğumuz kablolu dronları kattık ve ayrıca 3 İHA'mız, 2 de faydalı yük taşıyan dronumuzla beraber şu anda insansız hava aracı yani İHA sayımız dronlarla birlikte 191'e ulaştı. Bu önemli bir rakam ve 81 vilayetimize bunu eşit bir şekilde, oranın afet riskini de göz önünde bulundurarak yerleştirmiş durumdayız." diye konuştu.

"Teknolojiyi kullanma sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor"

Dronların pilotajının çok önemli olduğuna değinen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bunun için de 600 mesai arkadaşımızı, AFAD personelimizi İHA pilotu olarak, dron pilotu olarak yetiştirdik. Bu faaliyette de zaten onların önemli bir kısmı yarıştı. Tabii bunu yaparken yine Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülmekte olan milli teknoloji hamlesi kapsamında yerleştirme ve birleştirme çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Bizim AFAD'da arama kurtarma personel sayımız 5 bin kadroya ulaşmışken diğer kurum kuruluşlarla birlikte yetiştirdiğimiz sivil toplum da dahil akredite ettiğimiz ekip sayımız, personel sayımız 175 bine ulaştı. Bu ekip sahada tabii birtakım ürünler kullanıyor. Geçmişte ithal edilen 75 kalem ürünün bugün itibarıyla 60 kalemini yerlileştirmiş ve millileştirmiş durumdayız. Yani 60 kalem arama kurtarma ürünümüz yerli ve milli olarak ülkemiz sınırları içindeki firmalar tarafından üretiliyor. Tıpkı milli savunmada olduğu gibi afet yönetiminde de bu konuda bir ekosistem oluşması için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Tabii teknolojiyi kullanma sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor."

Pehlivan, son 3 yıl içinde dronlarla 10 bin saat uçuş gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bakınız son üç yılda insansız hava araçlarımız yaklaşık 1750 operasyon gerçekleştirdi. Toplamda yaklaşık 10 bin saat uçuş gerçekleştirdi ve bu uçuşlarla toplamda 445 vakada bu araçlar kullanıldı ve 244 vatandaşımıza çok şükür sağ olarak ulaşıldı. Sadece 2026 yılının yani bu yılın ocak ayından bugüne kadar 131 vakaya yine bu kullandığımız teknolojik ürünlerle ulaşıldı. İnsansız, uzaktan kumanda edilebilen bu araçlarımız aynı zamanda yapay zeka destekli bir uygulama içinde yazılımı var. Çağın en önemli başlıklarından birisi de malumunuz yapay zeka. Biz bu teknolojik ürünlerde yapay zekayı da kullanıyoruz. Nitekim onlar bize üç boyutlu modellemeler yapıyor, canlı görüntü aktarımı sağlıyor. Ekiplere çok kısa sürede koordinatları vermek suretiyle zaman kaybının önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

İHA destekli arama-kurtarma yarışması hakkında da bilgi veren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu yarışmamıza yaklaşık 500 personelimiz katıldı. Bu yarışmada birtakım şeyleri ölçüyoruz, birtakım hususları test ediyoruz. Bunlardan birincisi bir kere görev disiplini. Bir diğeri ekip ruhu, çalışma ruhu, ekip arkadaşlığı ve bir diğer başlığımız ekipler arası koordinasyon, iletişim, bir diğeri teknoloji yatkınlığı, teknolojiyi çok daha iyi, çok daha etkin, çok daha faydalı bir şekilde kullanmak. Burada önemsediğimiz husus ekiplerimizin bir arada iyi koordine olmasıdır. Vakaya gittiklerinde kayıp bir vatandaşımızla ilgili iletişim kurarken doğru davranış modeli içinde hareket etmeleri çok önemli. Her şeyden önce olayın nasıl geliştiği, nereden başladığı, kayıp vatandaşımızın en son bilgileri ve benzeri ve elbette ki vatandaşımızın telkin edilmesi, teskin edilmesi bu boyutuna kadar biz hassasiyetle planlamamızı yapıyoruz ve uygulamamızı gerçekleştiriyoruz."

Pehlivan, Tavlı ve Doğan daha sonra insansız hava araçlarını inceleyerek, dron uçurdu.