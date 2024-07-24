AFAD'ın Azerbaycan'daki Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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AFAD'ın Azerbaycan'daki Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Faaliyete Geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile işbirliği yaparak yurt dışındaki ilk 'derinkuyu' deprem gözlem istasyonunu faaliyete geçirdi. İstasyonda, dünyanın her noktasında meydana gelen depremler izlenebiliyor. 100 metre derinliğe inilen kuyu, çelik borularla koruma altına alınmış ve içerisine yüksek hassasiyetli 2 deprem sensörü yerleştirilmiştir. Sensörler, yer hızını ve yer ivmesini kayıt altına almanın yanı sıra yüzey gürültüsünden arındırılmış yüksek hassasiyetli mikro titreşimleri dahi kaydedebilmektedir. Bu yeni işbirliği adımının ülkeler arasında köklü ve güçlü bir işbirliği olduğu belirtilerek Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonunun hayırlı olması dileği ifade edilmiştir.

24.07.2024 18:39
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yurt dışındaki ilk "derinkuyu" deprem gözlem istasyonu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde faaliyete geçti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkanlık ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi işbirliğiyle tamamlanan gözlem istasyonunda, dünyanın her noktasında meydana gelen depremlerin izlenebildiği aktarıldı.

Gözlem istasyonu için 100 metre derinliğe inildiği, kuyunun çelik borularla koruma altına alındığı kaydedilen açıklamada, kuyu içerisine yüksek hassasiyetli 2 deprem sensörünün yerleştirildiği belirtildi.

Sensörlerin, hem yer hızını hem de yer ivmesini kayıt altına aldığına ve yüzey gürültüsünden arındırılmış yüksek hassasiyetli mikro titreşimleri dahi kaydedebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkelerimiz arasında köklü ve güçlü işbirliğinin yeni adımı olan Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD'ın Azerbaycan'daki Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'ın Azerbaycan'daki Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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