AFAD'ın Azerbaycan'daki Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonu Faaliyete Geçti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yurt dışındaki ilk "derinkuyu" deprem gözlem istasyonu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde faaliyete geçti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkanlık ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi işbirliğiyle tamamlanan gözlem istasyonunda, dünyanın her noktasında meydana gelen depremlerin izlenebildiği aktarıldı.

Gözlem istasyonu için 100 metre derinliğe inildiği, kuyunun çelik borularla koruma altına alındığı kaydedilen açıklamada, kuyu içerisine yüksek hassasiyetli 2 deprem sensörünün yerleştirildiği belirtildi.

Sensörlerin, hem yer hızını hem de yer ivmesini kayıt altına aldığına ve yüzey gürültüsünden arındırılmış yüksek hassasiyetli mikro titreşimleri dahi kaydedebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkelerimiz arasında köklü ve güçlü işbirliğinin yeni adımı olan Derinkuyu Deprem Gözlem İstasyonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.