AFAD, Kar Yağışında Mahsur Kalan 12 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD, Kar Yağışında Mahsur Kalan 12 Kişiyi Kurtardı

AFAD, Kar Yağışında Mahsur Kalan 12 Kişiyi Kurtardı
18.02.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildi.

MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Erciyes kara yolunda şiddetli tipide mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Develi-Kayseri karayolunda mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye 2 araç ve 9 personelden oluşan Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. 4 ayrı noktada mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından oteller bölgesindeki güvenli alanlara ve Erciyes Jandarma Sosyal Tesislerine tahliye edildi. Ekiplerin tedbir amaçlı bölgede bekletildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Kurtarma, Kayseri, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Kar Yağışında Mahsur Kalan 12 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:09:58. #.0.4#
SON DAKİKA: AFAD, Kar Yağışında Mahsur Kalan 12 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.