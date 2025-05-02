AfD Partisi Kesin Aşırı Sağcı Olarak Sınıflandırıldı - Son Dakika
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AfD Partisi Kesin Aşırı Sağcı Olarak Sınıflandırıldı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD'yi kesin aşırı sağcı bir oluşum olarak tanımladı.

02.05.2025 12:27
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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'ni "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı.

BfV'nin yazılı açıklamasında, Köln İdare Mahkemesi ile Kuzey- Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesinin 2022 ve 2024 yıllarında verdikleri kararlarda, AfD'nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çaba gösterdiğine dair çok sayıda emare bulunduğu için partinin "şüpheli vaka" olarak sınıflandırılmasını onayladığı hatırlatıldı.

"Bu bulgular, yapılan başka incelemelerde doğrulanmış ve büyük ölçüde kesinlik kazanmıştır." bilgisine yer verilen açıklamada, BfV'nin bugün itibarıyla AfD'yi bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği belirtildi.

Partinin, belirli halk gruplarına değersiz statü vermeyi hedeflediği aktarılan açılamada, "Örneğin AfD, Müslüman ülkelerden gelen göçmen kökenli Alman vatandaşlarını parti tarafından etnik temelde tanımlanan Alman halkının eşit üyeleri olarak görmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Belirli kişi ya da gruplara yönelik bu dışlayıcı halk anlayışının sistematik karalama ve küçümsemenin ideolojik temelini oluşturduğu aktarılan açıklamada, bunun parti yöneticilerinin sürekli dile getirdiği yabancı düşmanı, azınlık karşıtı, İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerinde açıkça görüldüğü kaydedildi.

Daha önceki yıllarda Thüringen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin anayasayı koruma teşkilatları, bu eyaletlerdeki AfD parti teşkilatlarını "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak tanımlamıştı.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oranında oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AfD Partisi Kesin Aşırı Sağcı Olarak Sınıflandırıldı - Son Dakika

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