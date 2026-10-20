AfD, saldırıda 421 binden fazla e-posta iddiasına rağmen kutuların etkilenmediğini söyledi - Son Dakika
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AfD, saldırıda 421 binden fazla e-posta iddiasına rağmen kutuların etkilenmediğini söyledi

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AfD, Eylül 2026'da hizmet sağlayıcısına siber saldırı yapıldığını ve bazı e-posta içeriklerinin hukuka aykırı kopyalanmış olabileceğini bildirdi. Saldırının hızlı durdurulduğu ve güncel kutuların etkilenmediği açıklanırken 421 binden fazla e-postanın yayımlandığı iddia edildi.

Almanya'da ana muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının haberine göre, AfD'den yapılan açıklamada, Eylül 2026'da partinin hizmet sağlayıcısına yönelik bir siber saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda partinin elektronik posta hesaplarından veriler çalınmış olabileceğine işaret edilerek, "Bu saldırıda, çoğu uzun yıllardır kullanılmayan bazı elektronik posta hesaplarının içeriğinin bir kısmının hukuka aykırı bir şekilde kopyalandığı görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Bild gazetesine açıklama yapan AfD'nin bir sözcüsü de saldırının hızlı bir şekilde durdurulabildiğini ve etkilenen kişilerin bilgilendirildiğini belirterek, AfD'nin güncel elektronik posta kutularının bu durumdan etkilenmediğini söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 421 binden fazla elektronik posta içeriğinin internette yayımlandığı iddia edildi.

DPA'nın haberinde AfD'nin elektronik posta hesapları listesinin yer aldığı bir sayfanın linkinin internette dolaştığı belirtilerek, söz konusu internet sayfasının kimliği belirsiz kişilerce ekim ayının ortasında açıldığı ifade edildi.

Bu verilerin gerçek olup olmadığının henüz bilinmediği aktarılan haberde, aralarında eski AfD Genel Başkanı Alexander Gauland'ın hesabının ve partinin geçmişte genel merkez teşkilatı için iletişim adresi olarak kullanılan hesabın da bulunduğu toplam 10 elektronik posta kutusuna ait verilerin bulunduğunun ileri sürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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