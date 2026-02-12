Afet Konutları için Yeni Destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkıma neden olan 11 şehrimizdeki afet konutlarının ödeme takvimini paylaştı. Devletin konut maliyetinin yüzde 65'ini karşılayacağını belirten Bakan Kurum, ödemelerin faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 TL sabit taksitle olacağını bildirdi.

"PEŞİN ÖDEMEK İSTEYEN 484 BİN TL'YE SATIN ALABİLECEK"

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizdeki tüm afet konutlarında maliyetin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Konutlarımız; faizsiz, 18 yıl boyunca 8 bin 750 sabit fiyatla, ilk 2 yıl da ödemesiz olacak. Köy konutlarımızda; sabit taksit 8 bin 100 lira olacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 74 indirimle 484 bin liraya, köy konutlarını 448 bin liraya satın alabilecekler. Kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak" ifadelerine yer verdi.