Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi

Türk Japon Vakfı tarafından düzenlenen "4. Afet Risk Azaltma Proje Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Afetlere hazırlık konusunda bilinçlenmeyi desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik yürütülen proje kapsamında "2023 Şubat Afetlerini Anma ve Afet Risk Azaltma Proje Yarışması Ödül Töreni", Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını yitirenleri rahmetle andı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl Kahramanmaraş ve Gaziantep'i ziyaret ettiği anlatan Tamura, "Burada Türk halkının ne kadar ayağa kalkma, toparlanma çabası içerisinde olduğunu, yeniden toparlanma konusunda ne kadar güçlü bir kararlığa sahip olduğunu gözlemledik. Japon hükümeti burada zarar gören halka destek olmaya devam edecektir." dedi.

Tamura, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın Türkiye ve dünya için önemli bir tarih niteliği kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depremde hayatta kalanlar, buna şahit olan bizler depremle ilgili hazırlıklı olmak ve risklerin azaltılması konusunda omuzlarımızda sorumluluk taşıyoruz. Elbette doğa çok daha kudretlidir ve bizler bu afetlerin oluşmasını bir şekilde önleyemeyiz. Ancak yapabileceğimiz bir şey varsa o da depreme karşı daha dirençli yapılar inşa etmek, depreme karşı hazırlığımızı artırmaktır."

"Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum"

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım, depremlere yönelik bilinçli bir nesil yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, deprem riskinin azaltılması için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Özkan Avcı, Bakanlık olarak öğretim programları, sosyal etkinlikler ve ders dışı faaliyetlerle çocukları gelecekte karşılaşabilecekleri afet riskine karşı hazırladıklarını söyledi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, Türkiye'de olası afetlere yönelik güçlü adımlar atıldığını ve afet riskinin azaltılmasında da ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Japonya'nın afet riskinin azaltılması konusunda gelişmiş bir ülke olarak görüldüğünü, ancak bunun zamanla gelişen bir durum olduğuna işaret eden Watanabe, "Türkiye'nin son depremlerden alınan derslere dayanarak, daha da güçlü ve dirençli bir toplum inşa etmek için önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum." dedi.

Hyogo Valiliği Avrupa Temsilciliği Ofisi Genel Müdürü Azuma Nobutaka, yürüttükleri işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bu yıl 51 ilden 275 başvuru alan yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğünü, 15 projenin teşvik belgesi ile taltif edildiğini bildiren Sayan, "Amacımız, çocuklarımız ve gençlerimiz arasında afet bilincini artırmak, bireysel olarak alınabilecek önlemlere dikkati çekmek, Japonya'dan edindiğimiz bilgileri genç kuşaklara aktarmak ve gençlerimizin deneyimlerini zenginleştirmek." ifadelerini kullandı.

Vakfın İkinci Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Emin Özdamar da yarışmaya her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan projeler tanıtıldı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.