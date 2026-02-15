Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi

Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi
15.02.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Japon Vakfı, afetlere hazırlık odaklı proje yarışmasında öğrencilere ödüllerini dağıttı.

Türk Japon Vakfı tarafından düzenlenen "4. Afet Risk Azaltma Proje Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Afetlere hazırlık konusunda bilinçlenmeyi desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik yürütülen proje kapsamında "2023 Şubat Afetlerini Anma ve Afet Risk Azaltma Proje Yarışması Ödül Töreni", Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını yitirenleri rahmetle andı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl Kahramanmaraş ve Gaziantep'i ziyaret ettiği anlatan Tamura, "Burada Türk halkının ne kadar ayağa kalkma, toparlanma çabası içerisinde olduğunu, yeniden toparlanma konusunda ne kadar güçlü bir kararlığa sahip olduğunu gözlemledik. Japon hükümeti burada zarar gören halka destek olmaya devam edecektir." dedi.

Tamura, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın Türkiye ve dünya için önemli bir tarih niteliği kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depremde hayatta kalanlar, buna şahit olan bizler depremle ilgili hazırlıklı olmak ve risklerin azaltılması konusunda omuzlarımızda sorumluluk taşıyoruz. Elbette doğa çok daha kudretlidir ve bizler bu afetlerin oluşmasını bir şekilde önleyemeyiz. Ancak yapabileceğimiz bir şey varsa o da depreme karşı daha dirençli yapılar inşa etmek, depreme karşı hazırlığımızı artırmaktır."

"Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum"

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım, depremlere yönelik bilinçli bir nesil yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, deprem riskinin azaltılması için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Özkan Avcı, Bakanlık olarak öğretim programları, sosyal etkinlikler ve ders dışı faaliyetlerle çocukları gelecekte karşılaşabilecekleri afet riskine karşı hazırladıklarını söyledi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, Türkiye'de olası afetlere yönelik güçlü adımlar atıldığını ve afet riskinin azaltılmasında da ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Japonya'nın afet riskinin azaltılması konusunda gelişmiş bir ülke olarak görüldüğünü, ancak bunun zamanla gelişen bir durum olduğuna işaret eden Watanabe, "Türkiye'nin son depremlerden alınan derslere dayanarak, daha da güçlü ve dirençli bir toplum inşa etmek için önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum." dedi.

Hyogo Valiliği Avrupa Temsilciliği Ofisi Genel Müdürü Azuma Nobutaka, yürüttükleri işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bu yıl 51 ilden 275 başvuru alan yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğünü, 15 projenin teşvik belgesi ile taltif edildiğini bildiren Sayan, "Amacımız, çocuklarımız ve gençlerimiz arasında afet bilincini artırmak, bireysel olarak alınabilecek önlemlere dikkati çekmek, Japonya'dan edindiğimiz bilgileri genç kuşaklara aktarmak ve gençlerimizin deneyimlerini zenginleştirmek." ifadelerini kullandı.

Vakfın İkinci Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Emin Özdamar da yarışmaya her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yarışmada finale kalan projeler tanıtıldı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NZ Poliklinik’ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
19:32
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump’ın ırkçı videosuna sert tepki
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 21:11:21. #7.13#
SON DAKİKA: Afet Risk Azaltma Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.