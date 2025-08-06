Afyonkarahisar'da Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla "Afetlerde UMKE Fotoğraf Sergisi" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki bir AVM'de Ulusal UMKE Haftasında fotoğraf sergisi ve tanıtım etkinliği düzenlendi.

Sergide, UMKE ekiplerinin afet ve acil durumlarda yürüttüğü özverili çalışmalar, çeşitli fotoğraflarla ziyaretçilere sunuldu.

Öte yandan kurulan stantta ziyaretçilere, yaşama yol verme kampanyası, fermuar sistemi uygulaması, ilk yardım farkındalık eğitimi, UMKE tanıtımı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtımı yapıldı.