Afetzede vatandaş, anahtarını teslim aldığı yeni evinde yaşayacağı güzel günler için heyecanlanıyor
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ konutlarındaki yeni evinin anahtarını alan afetzede kadın, yeni evinin heyecanını ailesiyle paylaşmak için can atıyor.
Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın yeninden ayağa kalkması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem sonrası çalışmalara başlamıştı. Deprem sonrası TOKİ tarafından yapımına başlanan ve teslime hazır hale gelen afet konutlarının hak sahipleri 3 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen kura çekimi ile belirlenmişti. Kurayla konutları belli olan afetzede vatandaşlar, 4 Şubat tarihinde de evlerine kavuştu. Asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelerin yeni evlerine kavuştuğu Payas ilçesinde 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 827 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi. Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde depreme yakalanan Vildan Göknur Öztürk, depremlerde 1 evi yıkılırken hayatta kalmayı başarmıştı. Depremlerde büyük bir korku yaşayan Öztürk, çok sayıda arkadaşını ve komşusunu kaybetti. 3 Şubatta çekilen kurada 2+1 evinin anahtarını teslim alan afetzede kadın, yeni evinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.
"İlk defa böyle bir depremle karşılaştık"
6 Şubat depremlerinde büyük korku ve panik yaşadığını ifade eden Öztürk, "Çok kötü bir depremdi. İlk defa böyle bir depremle karşılaştık. Depremlerde bir evim yıkıldı. Komşularım ve arkadaşlarım öldü" dedi.
"Evimizin yeri çok güzel ve temiz bir havası var"
Yeni yuvası için devlete minnettar olduğunu dile getiren Öztürk, "Çok güzel. Yeni ev çıkmasına çok sevindik. Evler bitmiş ve hazır durumda. Ailem müsait olamadığı için yeni evimizi göremediler. Güzel ve heyecanlıyız. Evimizin yeri çok güzel ve temiz bir havası var. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
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