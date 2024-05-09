Afgan Çiftçiler Kuştepe Kanalı Projesi'nin Tamamlanmasını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afgan Çiftçiler Kuştepe Kanalı Projesi'nin Tamamlanmasını Bekliyor

Afgan Çiftçiler Kuştepe Kanalı Projesi\'nin Tamamlanmasını Bekliyor

Afganistan'ın kuzeyinde kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, Kuştepe Kanalı Projesi'nin bir an önce tamamlanmasını ve suyun gelmesini bekliyor. Proje, tarım ve hayvancılık sektörünü canlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Afgan çiftçiler, su sorununun en büyük sorunları olduğunu belirterek, projenin tamamlanmasıyla tarım alanlarının gelişeceğini ve ekonominin canlanacağını ifade etti.

09.05.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın kuzeyine su getirmek için başlatılan Kuştepe Kanalı Projesi çalışmaları devam ederken, kuraklıktan muzdarip Afgan çiftçiler kanalın bir an önce faaliyete geçmesini bekliyor.

Kuştepe Kanalı Projesi, kurulduğu günden bu yana Afganistan'daki geçici hükümetin en önemli projesi olarak öne çıkıyor.

Belh vilayetinin Kaldar ilçesinden başlayıp Faryab vilayetinin Andhoy ilçesine kadar uzanan projenin ikinci fazı, Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde devam ediyor.

Afganistan kuraklıktan en çok etkilenen 10 ülkeden birisi ve ülkenin kuzeyi de kuraklığın etkisi altında. Bu nedenle ülkenin kuzeyinde projeden beklenti yüksek.

Onlarca iş makinesi yoğun mesai yaparak kazı işlemlerini devam ettiriyor. Proje ile 550 bin hektarlık alanın tarıma kazandırılması öngörülüyor.

285 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 8,5-12,5 metre derinliğinde planlanan kanalın, tarım ve hayvancılık sektörü başta olmak üzere bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor.

Kuştepe Kanalı ile Afganistan'ın Özbekistan ve Türkmenistan sınırında bulunan Amuderya Nehri'nin suyu ülke içlerine taşınacak.

Afgan çiftçiler umutlu

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde AA muhabirine konuşan Afgan çiftçiler en önemli sorunlarının su olduğunu belirterek, Kuştepe Kanalı Projesi'nin bir an önce bitmesini beklediklerini kaydetti.

Ağırlıklı olarak buğday ayrıca meyve ve sebze eken çiftçiler, kaliteli tohum ve gübre sorunu yaşadıklarını ancak en önemli sorunun su olduğunu belirtti.

Geçen yıl kuraklığın çok kuvvetli olduğunu ifade eden Ağacan Abdulhabib, bu yıl 60 dönüm tarım arazisine buğday, pamuk ve karpuz ektiklerini söyledi.

Abdulhabib, "Kuştepe Kanalı ile su gelirse ekin gelişir, gelmezse ekin de olmaz. Kuraklık var. İnşallah su çabuk gelir." dedi.

Abdulhalil Halili de bu yıl 10 dönüm tarlaya kavun ektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ilacı sorunumuz var. Gübre sorunumuz var. Yağmur da az yağdı bu yıl. Bu nedenle bu yıl kavun da büyümüyor. Bu durum ekonomiyi zayıflatıyor. Çok masraf yaptık ancak maliyeti de karşılamıyor. Derelerde su az. Kuştepe Kanalı'nı çabucak bitirsinler. Su gelsin, insanların ekini gelişsin, işi artsın. Su olursa her şey olur. Afganistan'daki ana sorun su ve kuraklıktır. "

Abdullah Abdulcelil, 20 dönüm tarlasında bu yıl buğday ve kavun yetiştirmeye çalıştığını ancak kuyu ve dere sularının sulamaya yeterli olmadığını söyledi.

İşsizlik nedeniyle bu bölgede gençlerin başka ülkelere mülteci olarak gittiğini kaydeden Abdulcelil, Kuştepe Kanalı ile ekonominin canlanacağını söyledi.

Abdulcelil, "Su az. Kuraklık var. Su gelmesi halinde ekin artacak. Ekonomi canlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Afganistan, Ekonomi, Tarım, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan Çiftçiler Kuştepe Kanalı Projesi'nin Tamamlanmasını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Afgan Çiftçiler Kuştepe Kanalı Projesi'nin Tamamlanmasını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement