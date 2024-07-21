Afganistan, 994,2 milyon dolarlık mal ticareti gerçekleştirdi

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KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan 21 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında 994,2 milyon ABD doları değerinde mal ticareti gerçekleştirdi.

Ülkenin Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu'nun (NSIA) Cumartesi günü sosyal medya üzerinden yayımladığı rapora göre, Afganistan söz konusu dönemde yaklaşık 93,3 milyon ABD doları değerinde mal ihraç ederken, 900,9 milyon ABD doları değerinde mal ithal etti.

NSIA, Afgan ürünlerinin çoğunlukla Pakistan, Hindistan ve İran'a ihraç edildiğini, ithalatın ise başlıca İran, Pakistan ve Çin'den yapıldığını ekledi.

Kuruma göre fıstık, çam fıstığı, incir gibi taze ve kuru meyveler Afganistan'ın en popüler ihracat ürünleri arasında yer alıyor.