Afganistan'a 1.600 Ton Gıda Yardımı Ulaştı - Son Dakika
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Afganistan'a 1.600 Ton Gıda Yardımı Ulaştı

Afganistan\'a 1.600 Ton Gıda Yardımı Ulaştı
16.07.2026 17:50
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BM Dünya Gıda Programı, 80.000 çocuğa ve 25.000 anneye gıda yardımı sağlayacak.

KABİL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Afganistan şubesi, uzun bir gecikmenin ardından 1.600 tondan fazla gıda yardımının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Yerel yayın yapan Tolo News haber kanalının perşembe günü bildirdiğine göre, söz konusu yardımın ülke genelinde yaklaşık 80.000 çocuğa ve 25.000 anneye beslenme desteği sağlaması bekleniyor.

Ajans, milyonlarca kişinin insani yardıma bağımlı olduğu ülkeye gelen gıda malzemelerinin, savunmasız durumdaki kadın ve çocuklara yönelik beslenme programlarında kullanılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Afganistan'a 1.600 Ton Gıda Yardımı Ulaştı - Son Dakika
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