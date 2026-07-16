KABİL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Afganistan şubesi, uzun bir gecikmenin ardından 1.600 tondan fazla gıda yardımının ülkeye ulaştığını duyurdu.
Yerel yayın yapan Tolo News haber kanalının perşembe günü bildirdiğine göre, söz konusu yardımın ülke genelinde yaklaşık 80.000 çocuğa ve 25.000 anneye beslenme desteği sağlaması bekleniyor.
Ajans, milyonlarca kişinin insani yardıma bağımlı olduğu ülkeye gelen gıda malzemelerinin, savunmasız durumdaki kadın ve çocuklara yönelik beslenme programlarında kullanılacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'a 1.600 Ton Gıda Yardımı Ulaştı - Son Dakika
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