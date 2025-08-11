Afganistan’a Yılda 24.000 Turist Ziyareti

KABUL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ı son 4 yıl içinde yaklaşık 24.000 yabancı turist ziyaret etti.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Sözcüsü Hubeyb Gufran pazartesi günü yerel Tolonews televizyonuna yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kültür ve tarihe odaklanan turistlerin yanı sıra doğal manzaraları ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini söyledi.

Tarihi şehirleri, antik Budist anıtları ve dağlık manzaralarıyla Afganistan potansiyel bir turizm adresi olma özelliği taşıyor. Ancak on yıllardır süren çatışmalar, güvenlik endişeleri ve sınırlı altyapı nedeniyle turizm sektörünün gelişimi engellenmiş durumda.