Afganistan, ABD'nin 150'den fazla Afgan Pakistan'a göndereceği iddiasına endişe duydu

Afganistan yönetimi, ABD'nin ülkede yasal ikamet belgesi bulunmayan bazı Afgan göçmenleri Pakistan'a göndermeyi planladığına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu bildirdi.

Tolo News'un haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afgan vatandaşlarının haklarını korumanın yönetimin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar Afganlara uluslararası kabul görmüş ilkeler doğrultusunda muamele edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, üçüncü ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin geleceğini kısa vadeli çıkarlar karşılığında pazarlık konusu yapmamaları istendi.

Açıklamada, Afganistan yönetiminin ABD'nin ülkedeki belgesiz Afgan göçmenleri Pakistan'a gönderme planına ilişkin haberlerden endişe duyduğu kaydedildi.

ABD yönetiminin, Louisiana eyaletinde yasal ikamet belgesi bulunmaması sebebiyle gözaltına aldığı 150'den fazla Afgan göçmeni ilk olarak Pakistan'a göndermeyi planladığı ve Afganistan sınırına kadar sınır dışı edilme sürecinin de Pakistan tarafından denetleneceği iddia edilmişti.

ABD yasaları, hükümetin mahkemelerin kişilerin büyük olasılıkla "zulümle" karşı karşıya kalacağına hükmettiği ülkelere sınır dışı edilmesini yasaklıyor.