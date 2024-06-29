Afganistan, BM toplantısında yaptırımların kaldırılmasını isteyecek

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Afganistan yönetimi, yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak Afganistan konulu Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, yaptırımların kaldırılmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini isteyecek.

Toplantıda Afganistan'ı, geçici hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid'in başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Mücahid, heyetin Doha'ya hareket etmesinden önce düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya "tüm taraflarla etkileşimi artırmak ve sorunların çözümü" hedefiyle katıldıklarını kaydeden Mücahid, hiçbir tarafa yönelik düşmanlık beslemediklerini söyledi. Mücahid, ilişkilerin geliştirilmesi adına, toplantıya katılacak ülke temsilcilerini ayrıca Afganistan'a davet etti.

Toplantıda, ekonomik sorunların çözümü ve yönetimlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını gündeme getireceklerini belirten Mücahid, katılımcı ülkelerden Afganistan'ı "zor konularda yalnız bırakmamasını" istedi.

Mücahid, Afganistan'ın iç işlerini ilgilendiren konuları ise toplantıda tartışmayacaklarını söyledi.

BM toplantısında gündeme gelmesi beklenen, kadınlarla ilgili sorunlara değinen Mücahid, Afgan kadın temsilcilerinin kendilerinden ayrı hareket ederek "dışarıda ikili bir görüntüye ve yabancıların ülke içi konulara dahil olmasına" yol açtığını savundu.

Afganistan geçici hükümetinin Katar Ofisinin Başkanı Süheyl Şahin ise Rus medyasına verdiği demeçte, toplantının Afganistan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Afganistan yönetimi ilk iki toplantıya katılmamıştı

BM, 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konulu 3. toplantısını düzenleyecek. Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

Afganistan yönetimi, bu toplantılarda, özellikle kadınların eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere insan haklarına yönelik konuların "ülkenin iç işlerini ilgilendirdiği" gerekçesiyle gündeme getirilmesini istemiyor.

Buna karşılık, Afgan muhalifler de sosyal medya paylaşımları ya da muhalif yayın organlarındaki açıklamalarıyla BM ve ülkelerin Afganistan yönetimiyle diyaloğa girmesini eleştiriyor.

Toplantıya 25'ten fazla ülke ve uluslararası organizasyondan temsilciler katılacak.