Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem: 5 ölü - Son Dakika
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem: 5 ölü

03.11.2025 07:45  Güncelleme: 08:26
Kuzey Afganistan'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaşamını yitirdi, 143 yaralı var.

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi. Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA DA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

