- Afganistan'da bayram namazı sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı
KABİL - Afganistan'da bayram namazı yoğun güvenlik önlemleri altında kılındı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan bayramının ilk günü sıkı güvenlik önemleri altında başladı. Kabil'in 10. bölgesindeki Vezir Ekber Han Camii'nde bayram namazını güvenlik denetiminden geçerek kılan Afganistanlılar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.
Namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Haci Noor Samkanai, "Bayram bir şükran günüdür ve bugün Müslümanların birlik ve mutluluk günüdür. Bu günde Müslümanların kin, nefret, düşmanlık ve tüm bunları bir kenara bırakıp Allah'a şükretmesi ve sünneti yerine getirmesi gerekmektedir. Allah tüm Müslümanlara itaat ve ibadet etmeyi nasip etsin. Allah tüm İslam aleminin, özellikle de Afganistan'ın Müslüman halkının bayramını mübarek kılsın" dedi. Önceki bayramların savaşın gölgesinde geçtiğini ifade eden Samkanai, "Bu iki bayram da Allah'ın izniyle Elhamdülillah bu şehirde güven oluştu ve tüm insanlar ibadetlerini sorunsuzca yerine getirdi" diye konuştu.
Bayram günlerinde halkın yaptığı ziyaretlerde hediye götürdüğünü anlatan Mir Afgan Şinwari, özellikle nişanlı çiftlerin ailelerine kıyafet, kuru meyve, yerel tatlı çeşitleri, hurma gibi hediyeler verdiğini söyledi.
Tahir Khaksar da yaptığı açıklamada, "Tüm Afganistan halkının, Afganistan dışına çıkanların, özellikle Türkiye'deki akrabalarımın, İran'daki kardeşlerimin ve yeğenlerimin, batıya, doğuya giden tüm ülkelerdekilerin, Kabil'in kalbindeki tüm Müslüman kardeşlerimin bayramını tebrik ediyor, hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.
Öte yandan, Afganistan'da Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesi ülke çapında 2 binden fazla mahkumun serbest bırakıldığı, bazı tutukluların cezalarının da indirildiği belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor. Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti. İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, 'Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz.' diye konuştu. İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
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