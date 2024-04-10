Afganistan'da bayram namazı sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı - Son Dakika
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Afganistan'da bayram namazı sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan bayramının ilk günü sıkı güvenlik önlemleri altında başladı. Bayram namazını kılan Afganistanlılar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı. Afganistan'da Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesi ülke çapında 2 binden fazla mahkumun serbest bırakıldığı, bazı tutukluların cezalarının da indirildiği belirtildi.

10.04.2024 19:21  Güncelleme: 19:28
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- Afganistan'da bayram namazı sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı

KABİL - Afganistan'da bayram namazı yoğun güvenlik önlemleri altında kılındı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan bayramının ilk günü sıkı güvenlik önemleri altında başladı. Kabil'in 10. bölgesindeki Vezir Ekber Han Camii'nde bayram namazını güvenlik denetiminden geçerek kılan Afganistanlılar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Haci Noor Samkanai, "Bayram bir şükran günüdür ve bugün Müslümanların birlik ve mutluluk günüdür. Bu günde Müslümanların kin, nefret, düşmanlık ve tüm bunları bir kenara bırakıp Allah'a şükretmesi ve sünneti yerine getirmesi gerekmektedir. Allah tüm Müslümanlara itaat ve ibadet etmeyi nasip etsin. Allah tüm İslam aleminin, özellikle de Afganistan'ın Müslüman halkının bayramını mübarek kılsın" dedi. Önceki bayramların savaşın gölgesinde geçtiğini ifade eden Samkanai, "Bu iki bayram da Allah'ın izniyle Elhamdülillah bu şehirde güven oluştu ve tüm insanlar ibadetlerini sorunsuzca yerine getirdi" diye konuştu.

Bayram günlerinde halkın yaptığı ziyaretlerde hediye götürdüğünü anlatan Mir Afgan Şinwari, özellikle nişanlı çiftlerin ailelerine kıyafet, kuru meyve, yerel tatlı çeşitleri, hurma gibi hediyeler verdiğini söyledi.

Tahir Khaksar da yaptığı açıklamada, "Tüm Afganistan halkının, Afganistan dışına çıkanların, özellikle Türkiye'deki akrabalarımın, İran'daki kardeşlerimin ve yeğenlerimin, batıya, doğuya giden tüm ülkelerdekilerin, Kabil'in kalbindeki tüm Müslüman kardeşlerimin bayramını tebrik ediyor, hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Öte yandan, Afganistan'da Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesi ülke çapında 2 binden fazla mahkumun serbest bırakıldığı, bazı tutukluların cezalarının da indirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Vezir Ekber Han, Ramazan Bayramı, Afganistan, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da bayram namazı sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı - Son Dakika

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