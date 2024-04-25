Afganistan'da Büyük Uyuşturucu Yakma Töreni - Son Dakika
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Afganistan'da Büyük Uyuşturucu Yakma Töreni

Afganistan\'da Büyük Uyuşturucu Yakma Töreni

Afgan geçici hükümeti, Kabil'in dış mahallelerinde büyük miktarda yasadışı uyuşturucuyu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan gereçleri ateşe vermek üzere bir tören düzenledi. 635 kilogram eroin de dahil olmak üzere 20 tondan fazla yasadışı uyuşturucu, halka açık şekilde ateşe verildi. Geçici hükümet, ülkedeki uyuşturucu tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla haşhaş ekimini, işlenmesini ve uyuşturucu kaçakçılığını yasakladı.

25.04.2024 12:36
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

KONUM: Kabil

1. Kabil'de yasadışı uyuşturucuları ve uyuşturucu üretiminde kullanılan gereçleri yakmaya hazırlanan Afgan güvenlik görevlilerinin çeşitli görüntüleri

3. Yasadışı uyuşturucuların ve uyuşturucu üretiminde kullanılan gereçlerin yakıldığı törenin çeşitli görüntüleri

Afgan geçici hükümeti Salı günü başkent Kabil'in dış mahallelerinde büyük miktarda yasadışı uyuşturucuyu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan gereçleri ateşe vermek üzere bir tören düzenledi.

635 kilogram eroin de dahil olmak üzere 20 tondan fazla yasadışı uyuşturucu, halka açık şekilde ateşe verildi.

"Narkotik polisi 22.000'den fazla operasyon yürüterek 9.000'i aşkın kişiyi uyuşturucu işine karıştıkları gerekçesiyle tutukladı. Polis ayrıca operasyonlar sırasında 900'den fazla uyuşturucu laboratuvarını imha etti ve toplam 13.000 hektar büyüklüğünde haşhaş tarlasını dağıttı."

Geçici hükümet, ülkedeki uyuşturucu tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla haşhaş ekimini, işlenmesini ve uyuşturucu kaçakçılığını yasakladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin geçtiğimiz Kasım ayında yayımladığı bir rapora göre, Afganistan'da afyon ekimi 2023 yılında 233.000 hektardan 10.800 hektara düşerken, afyon arzında yüzde 95 azalma görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Büyük Uyuşturucu Yakma Töreni - Son Dakika

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