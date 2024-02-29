Afganistan'da Kar Yağışı ve Soğuklar Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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KABİL, 29 (Xinhua) -- Afganistan'da son 48 saatte şiddetli kar yağışı, yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Badgis, Bedahşan, Faryab, Cüzcan, Kandahar, Helmand ve Sar-i Pol vilayetlerinde son iki gündür sağanak yağış ve kar fırtınalarının eşlik ettiği dondurucu hava bazı bölgelerde çok sayıda büyükbaş hayvanın da ölümüne yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1.000 adet büyükbaş hayvan telef oldu.

Cüzcan vilayeti polis sözcüsü Abdul Sattar Halimi, vilayetin Akça ilçesindeki bir yolda kar fırtınası yüzünden mahsur kalan 42 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını söyledi.

Şiddetli kar yağışı, dondurucu hava ve şiddetli yağmur bazı vilayetlerdeki yolların yanı sıra başkent Kabil'i kuzeydeki dokuz vilayete ve Orta Asya devletlerine bağlayan Salank Geçidi'nin de kapanmasına neden oldu.

Afganistan meteoroloji dairesi, önümüzdeki 24 saat içinde 34 vilayetin 32'sinde kar yağışı ve yer yer yağmurla birlikte su baskınlarının görülebileceği tahmininde bulundu.