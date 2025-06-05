Afganistan'da Kurban Bayramı'nda 1.559 Mahkum Tahliye Edildi

KABİL, 5 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Yüksek Mahkemesi, Kurban Bayramı arifesinde iyi niyet göstergesi olarak toplam 1.559 mahkumu tahliye ettiğini ve 950 mahkumun cezasını hafiflettiğini duyurdu.

Afganistan Yüksek Mahkemesi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu karar, Kurban Bayramı vesilesiyle ülke çapında merhamet ve bağışlamayı teşvik etmek amacıyla alındı.

Cezaevi idaresinden bir yetkili, şu anda ülke genelinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12.000 ila 14.000 Afgan vatandaşın hapiste bulunduğunu belirtti.