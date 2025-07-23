KABİL, 23 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Madenin bölge müdürü Mevlevi Abdullah, patlamanın salı günü yerel saatle 15.30'da Karkar kömür madeninde meydana geldiğini söyledi.
6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralılarınsa hastaneye kaldırıldığını belirten Mevlevi, olayla ilgili başka bilgi vermedi.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Maden Patlaması: 6 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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