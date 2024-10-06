Afganistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

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PARUN, 6 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde bir yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet polis sözcüsü Ghulam Rahman Haydari Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın aracın yoldan çıkarak Doab ilçesindeki uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini belirtti. Kazada 7 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Haydari, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralıların tedavi için yakınlardaki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Afganistan'da trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yoğun trafikte dikkatsiz araç kullanımı, fazla hız yapma, aşırı yükleme ve bakımsız otoyollarda trafik işaretlerinin bulunmaması yer alıyor.