Afganistan'da Patlamamış Mühimmat Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Patlamamış Mühimmat Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Maruf ilçesinde bir grup çocuğun oyuncağa benzer bir nesneyle oynaması sonucu meydana gelen patlamada 3 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuk da ağır yaralandı. Afganistan, mayın kirliliği açısından dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olup, son 40 yılda yaşanan savaş ve iç çatışmalardan kaynaklanan patlamalar nedeniyle her ay en az 10 kişi hayatını kaybetmektedir.

24.04.2024 16:36
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KANDAHAR, 24 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.

Eyalet polis sözcüsü Asadullah Jamshid Çarşamba günü yaptığı açıklamada, vilayetin Maruf ilçesinde Salı akşamı bir grup çocuğun oyuncağa benzer bir nesneyle oynamaya başlaması sonucu patlamanın meydana geldiğini ve 3 çocuğun olay yerinde öldüğünü, iki çocuğun da ağır yaralandığını belirtti.

Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Savaşın harap ettiği ülkede son 40 yılda yaşanan savaş ve iç çatışmalardan kalan patlamamış sayısız mühimmatın infilakı nedeniyle her ay çoğu çocuk olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua

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