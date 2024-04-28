Afganistan'da Satranç Tutkusu: Yeni Yetenekler Aranıyor - Son Dakika
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Afganistan'da Satranç Tutkusu: Yeni Yetenekler Aranıyor

Afganistan\'da Satranç Tutkusu: Yeni Yetenekler Aranıyor

Afganistan'da satranç oynamak bir zamanlar yasaktı, ancak Taliban yönetimi satranca resmi izin vererek bu durumu değiştirdi. Kabil'de kurulan Elit Satranç Kulübü, gençlere eğitim ve rekabet imkanı sunarak satranca ilgiyi artırmayı hedefliyor. Kulüp, düzenlediği turnuvalarla yeni yetenekleri keşfetmeyi ve satrancı kültürel bir faaliyet olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Afganistan Milli Satranç Takımı oyuncusu Veyis Nadiri, ünlü satranç ustalarını Afganistan'a davet ederek genç oyunculara örnek olmalarını umuyor.

28.04.2024 11:16
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Satranç oynamanın bir zamanlar yasaklandığı Afganistan'da, satranç tutkunu Afganlar, genç nesil için eğitim fırsatı sunuyor, turnuvalar düzenliyor ve böylece yeni yeteneklerin ilgisini bu alana çekmeye çalışıyor.

Taliban yönetimi 1996-2001 yıllarındaki ilk iktidarında, insanların ilgisini dağıttığı, ibadet etmesini engellediği gerekçesiyle, bir tür kumar olarak nitelendirdiği satrancı Afganistan genelinde yasaklamıştı.

15 Ağustos 2021'de yeniden yönetime gelen Taliban, bu sefer satranca resmi izin vererek oynanmasının önünü açtı.

Başkent Kabil'de bir grup satranç tutkunu da fiziki ve çevrim içi eğitim imkanı sunarak, turnuvalar düzenleyerek özellikle gençler olmak üzere her kesimden kişinin ilgisini satranca çekmeye çalışıyor.

Kabil'de 4 ay önce kurulan Elit Satranç Kulübü, toplumsal ön yargılara rağmen insanlara hem sosyal bir ortam sağlıyor hem de satranç oynamayı kültürel bir faaliyet olarak yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Satranca ilgi artıyor

Kulübün, Lise-i Meryem bölgesindeki merkezi haftanın 5 günü faaliyet gösteriyor. Burada verilen satranç eğitimi ve düzenlenen turnuvalar da halkın büyük ilgisini çekiyor.

Kulüp, son olarak 7. Satranç Turnuvası'nı düzenledi. Turnuvaya çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan ve kesimden 40'tan fazla kişi katıldı, hünerlerini sergiledi ve birbirleriyle kıyasıya rekabet etti.

15+3 dakikalık hızlı kategoride oyunların oynandığı turnuvada ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verildi. Birinciye takdim edilen para ödülü ise katılımcılardan toplandı.

Öte yandan 20 yaş altında olup iyi performans gösteren gençlere de teşvik ödülleri sunuldu. Turnuvaya 15 yaş altı 5-6 çocuğun da katıldığı görüldü.

"Yeni yetenekleri arıyoruz"

AA muhabirine konuşan satranç tutkunları, Afgan gençlerini uluslararası turnuvalarda görmek istediklerini vurguladı.

Kulüp müdürü ve satranç eğitmeni Abdurrahman Sadi, yeni yetenekleri keşfetmek ve satrancı kültürel olarak yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Sadi, 4 ay gibi bir sürede her kesimden insanın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, insanlara eğitim ve rekabet imkanı sundukları gibi birbirleriyle arkadaş olabilecekleri sosyal bir ortam da sağladıklarını ifade etti.

Yetenekli gençlere özel önem vererek eğittiklerini ve bu kişileri bir gün uluslararası arenadaki müsabakalarda görmek istediklerini söyleyen Sadi, üyelerinin katkılarıyla faaliyet gösterdiklerini ancak hedeflerine ulaşmak için sponsor aradıklarını dile getirdi.

Taliban yönetiminden aldıkları resmi izinle faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Sadi, fiziksel imkanları sağladıktan sonra satranca ilgi gösteren kadınlara da hizmet vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Sadi, şunları kaydetti:

"Bu turnuvayı organize etmemizdeki amaç yeni yetenekleri keşfetmektir. Satranç Afganistan'da amatörce oynanıyor. Seviyeyi profesyonel boyuta çıkarmak istedik. Genel anlamda yetenek arıyoruz. Satrancı spor anlamında yaygın bir kültür haline getirmek istiyoruz. Gerçi bir dizi taassup ile karşı karşıya kalıyoruz ancak nihai olarak gençler arasında zihinsel bir oyun olarak yaygınlaştırmak istiyoruz."

Milli oyuncu, dünyaca ünlü satranç ustalarını Afganistan'a davet etti

24 yaşındaki Afganistan Milli Satranç Takımı oyuncusu Veyis Nadiri, 14 yaşındayken Dubai'de ilk satranç turnuvasına katıldığını, daha sonra da çeşitli ülkelerdeki turnuvalarda rekabet ettiğini ve bazılarından ödülle döndüğünü belirtti.

Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen ile Rus satranç ustaları Ian Nepomniachtchi ve Garry Kasparov'u Afganistan'da görmek istediğini söyleyen Nadiri, en çok Nepomniachtchi'nin hayranı olduğunu kaydetti.

Hayranı olduğu satranç ustalarını Afgan satranç tutkunlarına örnek olması için Afganistan'a davet eden Nadiri, şu ifadeleri kullandı:

"Satranç zihinsel bir oyundur. Strateji ve plan kurarak oynanıyor. İnsan bu oyunu iyi öğrenirse günlük hayatında da strateji ve plan uygulayabilir. Şükür ki iyi genç oyuncularımız var. Bir gün daha iyi yerlere gelmelerini umuyorum. Maalesef Afganistan'da dünya çapında ünlenmiş büyük ustalarımız yok. Bir gün aralarından büyük usta çıkmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Spor, Güncel, Son Dakika

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