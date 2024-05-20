Afganistan'da sel felaketi: En az 120 kişi hayatını kaybetti

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FARYAB, 20 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Meymene'de meydana gelen sel felaketinin ardından çamur içinde kalan bir yolu temizleyen insanlar, 19 Mayıs 2024.

Yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Faryab ve batısındaki Gur vilayetinde Cuma ve Cumartesi günü meydana gelen şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle en az 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Ahmad Zubair/Xinhua)