Afganistan\'da Soğuk Hava Dalgası: 39 Kişi Hayatını Kaybetti

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KABİL, 4 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik, Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yağmur, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaklaşık 39 vatandaşımız hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Ayrıca dondurucu hava koşulları nedeniyle 637 ev yıkıldı ve 13.889 büyükbaş hayvan öldü" dedi.

Saik, daha fazla kayıp verilmesini önlemek amacıyla kurumun etkilenen ailelere gıda yardımı ve hayvan yemi gibi yardım malzemeleri temin etmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Afganistan'ın bazı bölümleri geçtiğimiz Pazar gününden bu yana yağmur ve kar yağışının etkisi altında.