Afganistan\'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afganistan'da son 3 günde, çeşitli vilayetlerde meydana gelen seller nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Saik, Herat, Sar-e Pol, Ferah, Lağman, Nuristan ve Host gibi vilayetler de dahil olmak üzere ülke genelindeki 14 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

Saik, 3 günde seller nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 evin hasar gördüğünü ve 2 binden fazla hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.