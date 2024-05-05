Afganistan'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan\'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da son 3 günde çeşitli vilayetlerde meydana gelen seller nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki 14 vilayette yaşanan sellerde 140 ev hasar gördü, 2 binden fazla hayvan telef oldu. Afganistan'da kış aylarında yağan karın erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor.

05.05.2024 20:03
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Afganistan'da son 3 günde, çeşitli vilayetlerde meydana gelen seller nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Saik, Herat, Sar-e Pol, Ferah, Lağman, Nuristan ve Host gibi vilayetler de dahil olmak üzere ülke genelindeki 14 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

Saik, 3 günde seller nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 evin hasar gördüğünü ve 2 binden fazla hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afganistan'da Son 3 Günde Meydana Gelen Sellerde 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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