Afganistan'da Trafik Kazası: 64 Ölü
Afganistan'da Trafik Kazası: 64 Ölü

20.08.2025 09:52
Herat'ta meydana gelen kazada, dönen mültecilerin de aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetti.

KABİL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde salı gecesi meydana gelen trafik kazasında en az 64 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Vilayetin arama ve kurtarma departmanı başkanı Abdulzahir Nurzai, çarşamba günü yaptığı açıklamada kazanın, komşu İran ile Herat kentini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsünün bir motosiklet ve bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu kaydeden Nurzai, bu kişilerin çoğunun İran'dan memleketleri Afganistan'a geri dönen Afgan mülteciler olduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen başka bir yetkili de yolcu otobüsünün yandığını ve cansız bedenlerin çoğunun tanınamayacak durumda olduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca gelen bilgiler ışığında ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
