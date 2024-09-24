Afganistan'da Uyuşturucu Üretimi Neredeyse Sıfıra İndi

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- Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve üretimi neredeyse sıfıra indi

KABİL - Afganistan'ın İçişleri Bakanlığı'na Bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Bakan Yardımcılığı Ofis Başkanı Hasibullah Ahmadi, ülkede uyuşturucu ekimi ve üretiminin sıfıra yaklaştığını açıkladı.

Afganistan hükümeti ülkede uyuşturucu ekimi ve üretiminin sıfıra yaklaştığını açıkladı. Afganistan'ın İçişleri Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Bakan Yardımcılığı Ofis Başkanı Hasibullah Ahmadi yaptığı açıklamada, uyuşturucu ekimi ve üretiminin düşüşün Taliban lideri Hibbetullah Akhundzadah'ın ferman çıkarmasının ardından gerçekleştiğini söyledi. Ahmadi geçen sene çıkarılan uyuşturucuyu yasaklayan fermanın uygulanmasına ilişkin, "Afganistan'ın İçişleri Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Bakan Yardımcılığı heyeti bu kararın uygulanması için tüm illeri gezdi. Yerel yetkililer, alimler, çiftçiler ve muhtarlarla toplantılar yaparak uyuşturucunun toplumumuzun çıkarına olmadığını, gençliği yok ettiğini ve ölüme sürüklediğini anlattık. Daha sonra uyuşturucunun imhası için operasyon başlatıldı ve bunun sonucunda uyuşturucu neredeyse sıfıra indirildi" ifadelerini kullandı. Ahmadi, "Hiç kimsenin uyuşturucu yetiştirmesine ve kaçakçılığı yapmasına izin verilmeyecek. Yapan olursa yakalanacaklar ve şeriat hukukuna teslim edilecek" dedi.

Uluslararası topluma seslenerek Afgan çiftçilere ve ülkenin tarım sektörüne yardım çağrısında bulunan Ahmadi, "Uluslararası toplumdan isteğimiz ve beklentimiz çiftçilerimize yardım etmesi. Çünkü uyuşturucu yalnızca Afganistan'ın sorunu değil ve bunun siyasetle hiçbir ilgisi yok. Topluma, insanlığa ve gençliğe zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Bir ülkenin iki şeye ihtiyacı var: Birincisi tarım, ikincisi eğitim"

Başkent Kabil'in güney bölgesinde yer alan Çarasiyab ilçesinde tarım işleriyle ilgilenen çiftçi Abdul Ghaffar, ülkede uyuşturucunun imha edilmesi nedeniyle alternatif tarımın gelişmesinden memnun olduğunu, devletten tahıl desteğini beklediğini söyleyerek, "Safran, afyon ve esrarın en iyi alternatifidir, bir diğer alternatif ise buğdaydır. Benzer tahıl üretimi ülkemizin menfaatleri için de iyidir. Uyuşturucu bir ticari olguydu, yurt dışı için üretiliyordu ve yerli çiftçiler için daha iyi bir gelir sağlamazdı. Sadece ülke dışında yüksek fiyatlarla satılıyordu" açıklamasını yaptı. Ghaffar, "Devlet ya da Tarım Bakanlığı çiftçilere destek olmalı. Çünkü bir ülkenin iki şeye ihtiyacı var: Birincisi tarım, ikincisi eğitim. Eğitim ve tarım gelişirse, zamanla her şey gelişir" dedi.

Muhammed adlı çiftçi ise, "Eskiden uyuşturucu bağımlısının sayısı çoktu. Esrar yetiştiriliyordu, afyon yetiştiriliyordu. Şükürler olsun ki İslam Emirliği iktidara geldi, esrar ve uyuşturucu yetiştirilmiyor artık. Bunun yerine insanlar domates, patates, buğday ve soğan yetiştiriyorlar. Eskiden çiftçilerin çoğu işsizdi. Birileri esrar ya da uyuşturucu ve başka şeyleri yetiştiriyordu. Elhamdulillah şu an daha iyi, artık kimse afyon ve diğer uyuşturucu ürünlerini yetiştirmiyor" ifadeleri ile memnuniyetini dile getirdi.

Yakın zamanda tedavi gören uyuşturucu bağımlısı Gul Agha, 11 yıllık bağımlılığının son bulduğunu ifade ederek, "Hükümetin bağımlılığı kökten bitirmesinden memnunum ve ben de bağımlılıktan kurtuldum. Uyuşturucu satıcıları artık yok oldu. Eşref Ghani Cumhurbaşkanıyken uyuşturucu sokaklarda satılıyordu. Şu an çok şükür azaldı ve umarım Afganistan tamamen uyuşturucudan arındırılacak" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından geçen yıl Kasım ayında yayınladığı rapora göre, afyon ekimi Afganistan'ın her yerinde 233 bin hektar iken 2023'te 10 bin 800 hektara düştü. Bu düşüş, 2022'de 6 bin 200 tondan olan afyon arzı 2023'te yüzde 95 düşüşle 333 tona düştü. BM raporunda çiftçilerin 2023 afyon hasadını tüccarlara satmasından elde ettiği gelirin 2022 yılında ortalama 1 bin 360 milyon ABD doları iken 2023'te yüzde 92'den fazla düşüş göstererek 110 milyon ABD dolarına düştüğü kaydedildi.

BM raporunda, "Farah, Hilmand, Kandahar ve Nangahar eyaletlerinde tahıl ekiminde toplam 160 bin hektarlık bir artışla birlikte pek çok çiftçi bunun yerine buğday yetiştirmeye yöneldi. Buğday ekimi gıda güvensizliğini bir dereceye kadar hafifletebilse de ürün afyondan çok daha az gelir sağlıyor. Dört ildeki çiftçiler buğdaya geçerek 2023'te yaklaşık 1 milyar ABD doları potansiyel gelir kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Afganistan dünyanın en büyük afyon üreticisi olan ve dünyada uyuşturucu üretimi ve ihracatının yüzde 80'inden fazlasından sorumluyken Avrupa ile Asya'da önemli bir eroin kaynağı olarak kabul ediliyordu.