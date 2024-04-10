Afganistan'da halk, ülke çapında yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Başkent Kabil, Herat ve Kandahar gibi önde gelen vilayetler başta olmak üzere ülke çapında özellikle merkez camilerde bayram namazına yoğun katılım gösterildi.
İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur ve refah dilerken, Filistin halkı başta olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.
Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimali nedeniyle Taliban yönetimi, camiler ve şehir merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çok sayıda camide insanlar, üst araması yapılarak içeri alındı.
Kabil ile birçok vilayette saldırı ihtimali nedeniyle GSM operatörleri de faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.
Kabil merkezindeki Abdurrahman Camisi'nde toplanan yaklaşık 700 kişi bayram namazını kıldı. Cemaat, hep bir ağızdan Filistin halkı için dua etti.
Bayram namazı sonrası insanlar kucaklaşarak bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Yoğun Güvenlik Önlemleriyle Bayram Namazı - Son Dakika
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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