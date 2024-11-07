Afganistan'da Yoksulluk ve Kış Hazırlığı

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KABİL, 7 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de insani yardım alan kişiler, 5 Kasım 2024.

Yaptırımlar ve yoksullukla karşı karşıya olan Afganistan sert kışa hazırlanırken, yoksulluk çeken pek çok Afgan soğuk geçecek aylara hazırlanmak için insani yardım almaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ağustos ayında yayımladığı rapora göre, Afganistan nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 23,7 milyon kişi bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Rapora göre halkın yüzde 48'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)