Afganistan'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

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Afganistan yönetimi, İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırı ve ülke topraklarını "yasa dışı şekilde gasbetmesini" şiddetle kınadı.

Afganistan geçici hükümeti, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğinin açık ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, askeri tesis ve sivil yerleşim alanlarının bombalanmasının İsrail'in "stratejik yenilgisini" gösterdiği belirtildi.

Afganistan yönetiminin Suriye'de halkın iradesini yansıtan bağımsız bir hükümet kurulmasını desteklediği bildirilen açıklamada, bölgesel güçlere de Suriye halkının kendi kaderine karar vermesine müsaade etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.