Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık

Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KABİL, 7 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Şehitler ve Engelliler Bakanlığı, son bir yılda dul, yetim ve engellilere 192 milyon ABD dolarından fazla yardımda bulundu.

KABİL, 7 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Şehitler ve Engelliler Bakanlığı, son bir yılda dul, yetim ve engellilere 192 milyon ABD dolarından fazla yardımda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid cumartesi günü başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde bakanlığın 650.000 kişiye 12,6 milyar afgani (192,6 milyon ABD dolarının üzerinde) tutarında yardım sağladığını belirtti.

Mücahid, söz konusu yardımların yanı sıra yardım kuruluşlarının desteğiyle 100.000 yoksul aileye yaklaşık 10 milyon dolar değerinde gıda ve gıda dışı yardım malzemesi ulaştırıldığını söyledi.

Yardım programları, hükümetin sosyoekonomik sorunların sürdüğü ülkede toplumun kırılgan kesimlerinin yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlayan genel sosyal yardım programı çerçevesinde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Engelliler, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık - Son Dakika

Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Fenerbahçe’deki kritik görüşme ortaya çıktı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a bomba çıkış Fenerbahçe'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bomba çıkış
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı

15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 15:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement