Afganistan Geçici Hükümeti, 14 Afgan Misyonunu Tanımadığını Açıkladı - Son Dakika
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Afganistan Geçici Hükümeti, 14 Afgan Misyonunu Tanımadığını Açıkladı

Afganistan geçici hükümeti, çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 14 Afgan misyonunu tanımadığını ve burada gerçekleşen diplomatik ve konsolosluk işlemlerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada, 14 Afgan büyükelçilik ve konsolosluğun merkezi hükümet ile işbirliği yapmadığı belirtildi. Bu durum, merkezi yönetim ile ülke dışındaki Afgan misyonları arasında uyumsuzluğa neden oldu.

30.07.2024 12:35
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Afganistan geçici hükümeti, çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 14 Afgan misyonunu tanımadığını ve burada gerçekleşen diplomatik ve konsolosluk işlemlerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından, ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada, çoğu Avrupa'da olmak üzere 14 Afgan büyükelçilik ve konsolosluğun merkezi hükümet ile işbirliği yapmadığı belirtildi.

Yönetimlerinin ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarının işlerini kolaylaştırdığını ve bu doğrultuda özellikle Avrupa ülkelerinde bulunan Afgan temsilciliklerini "defalarca" merkezi hükümetle işbirliği yapmaları konusunda uyarıda bulundukları kaydedildi.

Bu kapsamda Kabil yönetimiyle işbirliği yapmadığı belirtilen Londra, Berlin ve Bonn ile Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki Afgan büyükelçilik ve konsolosluklardaki işlemlerin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerce onaylanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Afgan vatandaşlarının ve yabancıların konsolosluk işlemleri için diğer ülkelerdeki Afgan misyonlarını ziyaret etmesi istendi.

Merkezi yönetim ile temsilcilikler arasında ikilik yaşanıyor

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğiyle bazı ülkeler, yeni Afgan yönetiminin temsilcilerini kendi ülkelerindeki Afgan misyonlarında çalışmasını kabul etmedi.

Böylece önceki yönetim tarafından atanan diplomatlar ülke dışındaki bazı Afgan misyonlarını yönetmeye devam etti.

Bu nedenle merkezi yönetim ile ülke dışındaki Afgan misyonları arasında uyumsuzluk yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan Geçici Hükümeti, 14 Afgan Misyonunu Tanımadığını Açıkladı - Son Dakika

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