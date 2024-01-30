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Afganistan Geçici Hükümeti, Doha'daki BM Toplantısında Destek Talep Ediyor - Son Dakika
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Afganistan Geçici Hükümeti, Doha'daki BM Toplantısında Destek Talep Ediyor

Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletlerin (BM) Doha'da düzenleyeceği toplantı öncesi diplomatik temsilcilerden destek talebinde bulunuyor. Taliban yönetimi ise daha önce düzenlenen toplantıya davet edilmemişti.

Afganistan Geçici Hükümeti, Doha\'daki BM Toplantısında Destek Talep Ediyor
30.01.2024 - 09:50,
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Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletlerin (BM) 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği Afganistan konulu toplantı öncesi, Kabil'deki diplomatik temsilcilerden destek talebinde bulundu.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki diplomatik temsilcileri "Afganistan Bölgesel İşbirliği Girişimi" toplantısında ağırladı.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya aralarında Çin, Rusya, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Endonezya'nın olduğu 11 ülkenin büyükelçisi, özel temsilcisi ve misyon şefi katıldı.

İşbirliğini artırma mesajı

Afgan basınına göre, Muttaki burada yaptığı konuşmada, Taliban yönetiminin Afganistan'da son iki yılda attığı adımları anlatırken, toplantının hedefini "bölge ülkelerinin Afganistan ile işbirliğini güçlendirmesinin yanı sıra tehditlere karşı ortak mücadele amacıyla bölge merkezli bir yaklaşım geliştirmek" olarak tanımladı.

Muttaki, kurumsal yapıları başarıyla hayata geçirdiklerini, güvenlik güçlerini oluşturduklarını, güvenlik tehditlerini bertaraf ettiklerini, uyuşturucuyu yasakladıklarını ve ekonomiyi geliştirecek büyük projelere başladıklarını belirtti.

Bölgedeki hiçbir ülkenin istikrarının bozulmasını istemedikleri, Afganistan'da güvenliğin sağlandığını ve bunun yeni fırsatlar doğurduğunu kaydeden Muttaki, diğer ülkelerden Afganistan geçici hükümeti ile ilişkilerini artırarak bu fırsatlardan yararlanmasını ve bölgedeki olası tehditleri engellemeye yönelik işbirliği odaklı politika izlemesini istedi.

Doha toplantısında destek talebi

Her ülkenin kendisine özgü hükümet sistemi bulunduğunu vurgulayan Muttaki, Afganistan'da da kendi kurdukları hükümete saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Muttaki, diplomatik temsilcilerden yaklaşan BM toplantısında destek isteyerek, "Burada toplanan herkesten yakında düzenlenecek Doha toplantısında farklı taraflara, Afganistan ile gerçekçi, hassas ve kabul edilebilir düzeyde angajman ve işbirliği geliştirmelerine yönelik bugünün Afganistan'ının sahadaki gerçeklerini yansıtmalarını rica ediyorum. Afganistan hiçbir tarafla zıtlaşma ya da düşmanlık istemiyor aksine her zaman pozitif angajmanı vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Muttaki, komşu ülkelerden Afganistan'daki gelişmelerin tartışıldığı "Moskova formatı" toplantıları gibi işbirliğini geliştiren girişimleri artırmalarını istedi.

Afganistan geçici hükümetinin siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Kebir, daha önce yaptığı açıklamada, 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenleyeceği Afganistan konulu toplantıya davet edildiklerini açıklamıştı.

Taliban yönetimi, BM'nin Mayıs 2023'te Doha'da düzenlediği Afganistan konulu toplantıya davet edilmemişti.

Kaynak: AA
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