Afganistan İçin Dört Öneri

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NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'taki BM Genel Kurul oturumu çerçevesinde Çin, Rusya, Pakistan ve İran dışişleri bakanlarının üçüncü gayrı resmi toplantısına katılarak Afganistan'a ilişkin önerilerde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Cuma günü gerçekleşen toplantıda, Afganistan'ın son üç yılda genel anlamda istikrarlı bir geçiş sürecinden geçtiğini belirtirken, yeniden yapılanma ve kalkınma için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu, uzun vadeli istikrarın sağlanmasında da birçok zorluk ve güçlük bulunduğunu vurguladı ve Afganistan'da izlenmesi gereken yol haritası için dört öneride bulundu.

İlk olarak ülkede güvenliğin birlikte inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Wang, istihbarat etkileşimi ve paylaşımının güçlendirilip, kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliğinin genişletilmesinin, Afganistan'daki şiddet yanlısı terörist grupların kökünü kazıma hedefine ulaşmada etkili olacağını belirtti.

İkinci olarak kapsamlı tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan Wang, Afganistan'ın yeniden inşasını desteklemek amacıyla Tunxi İnisiyatifi'nin ortaklaşa desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Üçüncü öneri olarak adaletin tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Wang, Afganistan'ın jeopolitik bir rekabet alanı olmaktan ziyade tüm taraflar arasında işbirliği platformu haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dördüncü önerisinin ülkeyi doğru yönde yönlendirmek olduğunu söyleyen Wang, bu çerçevede uluslararası toplumun Afganistan'ın karşı karşıya olduğu en acil sorunlara odaklanmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.