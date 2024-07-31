Afganistan, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Afganistan, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için başsağlığı diledi

Afganistan yönetimi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Heniyye'nin şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Mücahid, Heniyye'nin Filistin direnişi için büyük fedakarlıkta bulunduğunu ve kaybının büyük bir kayıp olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Mücahid, bölgedeki istikrarsızlığın derinleşeceğini ve İsrail'in saldırılarını durdurması için nüfuz sahibi hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.

31.07.2024 11:55
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Afganistan yönetimi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürülen Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Heniyye'nin şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendik." ifadesini kullandı.

Heniyye'nin, hayatı boyunca Filistin direnişi için büyük fedakarlıkta bulunduğu belirten Mücahid, "Bu büyük şahsiyetin şehadetini İslam ümmeti ve cihat davası açısından büyük bir kayıp olarak görüyoruz." dedi.

Mücahid, Heniyye'nin ailesine, Hamas liderliğine ve Hareketin İsrail'e karşı savaşan askeri güçlerine başsağlığı diledi.

Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadıklarını kaydeden Mücahid, saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceğini belirtti.

Mücahid, başta Müslüman ve Arap ülkeleri olmak üzere nüfuz sahibi hükümetleri İsrail'in saldırılarını durdurması için harekete geçmeye çağırdı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için başsağlığı diledi - Son Dakika

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