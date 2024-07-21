Afganistan İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısını kınadı

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Afganistan yönetimi, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısını kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na yönelik hava saldırısını güçlü şekilde kınadıklarını belirten Belhi, saldırının sivil can kayıplarına neden olduğunu kaydetti.

Belhi, bölgede daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmaması için uluslararası kuruluşları ve nüfuz sahibi ülkeleri, İsrail'in "Gazze ve bölgede işlediği suçları durdurmaya" çağırdı.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.