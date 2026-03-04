Afganistan-Pakistan Gerginliği Devam Ediyor - Son Dakika
Afganistan-Pakistan Gerginliği Devam Ediyor

04.03.2026 09:42
Afganistan yönetimi, Pakistan ile çatışmanın seçeneği olmadığını belirtti. Gerginlik sürüyor.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığını belirtti.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Fıtrat, düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı saldırıların sürdüğü Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fıtrat, Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

Paktiya, Paktika, Host, Kabil, Nangarhar, Kunar ve Kandahar bölgelerine düzenlenen saldırılarda 350 hanenin kısmen veya tamamen yıkıldığını ifade eden Fıtrat, 8 bin 400 ailenin yerlerinden edildiğini kaydetti.

Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman Kabil yönetiminin birinci seçeneği olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khawarazmi de yaptığı açıklamada, "Pakistan tarafında yaklaşık 150 askerin öldürüldüğünü, 35 güvenlik noktasının hedef alındığını" ifade etti.

Khawarazmi, 28 Afgan askerinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 42'sinin yaralandığını belirtti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Afganistan-Pakistan Gerginliği Devam Ediyor
