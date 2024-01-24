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Afganistan-Pakistan Sınır Kapılarındaki Gerilimler Afgan Tüccarları Zarara Uğratıyor - Son Dakika
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Afganistan-Pakistan Sınır Kapılarındaki Gerilimler Afgan Tüccarları Zarara Uğratıyor

Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimler sonucu zaman zaman kapatılan sınır kapıları Afgan tüccarları milyonlarca dolar zarara uğratıyor. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde binlerce tır ve kamyonun bekletildiği belirtilirken, bu durumun nakliye ücretlerinin artması, zaman kaybı, ürünlerin bozulması gibi sorunlara yol açtığı ifade ediliyor. Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mirveyis Hotak, Pakistan'la önemli ticari ilişkileri olduğunu ve bu sorunun çözülmesi için bir yol bulunmasını istediklerini söyledi.

Afganistan-Pakistan Sınır Kapılarındaki Gerilimler Afgan Tüccarları Zarara Uğratıyor
24.01.2024 - 12:01,
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Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimler sonucu zaman zaman kapatılan sınır kapıları Afgan tüccarları milyonlarca dolar zarara uğratıyor.

İki ülke 2 bin 640 kilometrelik kara sınırını paylaşıyor ve sınır üzerinde 18 geçiş noktası bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ile Kandahar vilayetindeki Spin Boldak sınır kapıları ise hem yaya hem de araç geçişi açısından en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Sınırda, Afganistan ile Pakistan güçleri arasında zaman zaman ölümlere varan silahlı çatışmalar veya vize kaynaklı sorunlar yaşanırken, bu dönemlerde artan gerilim neticesinde sınır kapıları kapalı kalabiliyor.

Bu dönemlerde, Afgan tüccarlara ait tır ve kamyonlar günlerce sınırın her iki tarafında geçişin açılmasını bekliyor. Sınır kapısı genelde Pakistan hükümetinin kararıyla kapatılırken, kimi zaman Afgan tüccarlar hem sosyal medyadan hem de sınırda toplanarak bu durumu protesto ediyor.

Son olarak, araçların geçişleriyle ilgili yaşanan vize sorunu nedeniyle 12 Ocak'ta Pakistan tarafından kapatılan Torkham Sınır Kapısı, 11 günün ardından dün yeniden araç geçişine açıldı.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mirveyis Hotak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, siyasi kararların ekonomiyi etkilememesi gerektiğini söyledi.

"Pakistan uzun süre sorun oluşturuyor"

Afganistan'ın stratejik konumu nedeniyle Orta Asya'yı Güney Asya'ya bağladığını ve her türde ticari ürünün ülkeye girdiğini ya da Afganistan üzerinden diğer ülkelere gönderildiğini belirten Hotak, sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde binlerce tır ve kamyonun bekletildiğini, bunun da büyük ekonomik zarara yol açtığını anlattı.

Hotak, bekleme süresinde nakliye ücretlerinin artması, zaman kaybı, ürünün zamanında alıcıya teslim edilmemesi nedeniyle ceza ödemek zorunda kalınması, meyve ve sebze gibi ürünlerin de bozulması gibi başlıca sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Mirveyis Hotak, şöyle devam etti:

"Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Pakistan'la önemli miktarda ticari ilişkimiz bulunuyor. Özellikle Torkham ve Spin Boldak sınır kapıları üzerinden. Diğer komşularımızla da iyi ticari ilişkilerimiz var. Teknik sorunlar oluşabiliyor (diğer sınır kapılarında) ancak en kısa sürede çözülüyor ve tüccarlarımız zarara uğramıyor. Bir tek Pakistan uzun süre sorun oluşturuyor. Bu sorunun çözülmesi için bir yol bulunmasını istiyoruz. Zararımız milyonlarca doları buluyor. Sadece Afgan tüccarlar değil, Pakistanlı tüccarlar da zarar ediyor."

Sınır kapılarıyla ilgili sorunların yaşanmaması için Pakistan Ticaret Odası, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği ve Afganistan geçici hükümetinin yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Hotak, siyasi sorunların ekonomik döngüyü etkilememesi gerektiğinin altını çizdi.

Hotak, "Yaşanan sorunlara baktığımızda çoğunun siyasi olduğunu görürüz. Sınırın kapalı olması nedeniyle kısa vadede Afganistan ekonomisi ve Afgan tüccarlar zarar görüyor ancak aynı zamanda hem kısa hem de uzun vadede karşı taraf da (Pakistanlı tüccarlar) büyük zarar görüyor." diye konuştu.

40 milyonu aşan nüfusuyla Afganistan, ihtiyacının büyük bir bölümünü Pakistan, İran, Türkmenistan ve Özbekistan gibi sınır ülkeler üzerinden sağlıyor.

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan için sınır kapıları hayati öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
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