Afganistan, Rusya\'nın Taliban\'ı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşıladı

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Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşıladı.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili TOLO News'e konuştu.

Rusya'nın adımını değerli bulduklarını ve bunun en kısa sürede hayata geçmesini istediklerini kaydeden Mücahid, Afganistan'ın Rusya ve tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirtti.

Mücahid, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.