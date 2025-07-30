Afganistan, Sınır Dışı Edilmeleri Kınadı

Afganistan yönetimi, komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan Afganların toplu sınır dışı edilmesini kınadığını bildirdi.

Geçici yönetimin Mülteciler ve Geri Göndermeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdul Rahman Raşid, düzenlediği basın toplantısında, komşu ülkeler İran ve Pakistan'ın Afganları toplu sınır dışı etmelerini kınadıklarını söyledi.

Raşid, Afganların sınır dışı edilmesini "uluslararası normların ve İslami değerlerin ciddi bir ihlali" olarak nitelendirerek, "Afganların anavatanlarına geri dönmeye zorlanma biçimleri ve boyutları, Afganistan'ın tarihinde daha önce hiç deneyimlemediği bir şey." ifadelerini kullandı.

Doğal afet iç göçü artırıyor

Mülteciler ve Geri Gönderme Bakanlığı Politika ve Planlama Direktörü Mahmud el Hak Ahadi de yaptığı açıklamada kuraklık, sel ve fırtına gibi doğal afetler nedeniyle yaklaşık 13 bin 500 ailenin ülke içinde yerinden olduğunu bildirdi.

Ahadi, önceki yerinden olmaların dahil edilmesiyle Afganistan içinde yerinden edilmiş ailelerin toplam sayısının yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını aktardı.

Bakanlık verilerine göre, yaklaşık 6 milyon Afgan yurt dışında yaşıyor.

Son üç ayda yaklaşık 1,8 milyon Afgan'ın İran'dan, yıl başından bu yana da 184 binden fazla Afgan'ın da Pakistan'dan zorla sınır dışı edildiği tahmin ediliyor.