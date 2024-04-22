Afganistan, Türkiye\'ye mal ihracatına demiryoluyla yeniden başladı

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KABİL, 22 Nisan (Xinhua) -- Afganistan, ülkenin batısındaki kara limanı ile İran'ı birbirine bağlayan Herat-Haf demiryolu aracılığıyla Türkiye'ye mal ihracatına beş yıllık aradan sonra yeniden başladı.

Afganistan'da yayın yapan yerel TOLOnews televizyon kanalının Cumartesi günü bildirdiğine göre, Herat Demiryolu İdaresi Başkanı Mohammad Naseem Mohammadi, "Bir ay boyunca her gün bir tren Afganistan'dan İran'a gidip gelecek" dedi.

Mohammadi, "Ticaret mallarındaki artış nedeniyle bir aydan sonra günde iki tren işleyecek. Ayrıca geleceğe dönük yolcu hizmetleri de planlanıyor" diye ekledi.

Mohammadi, ilk aşamada batıdaki Herat vilayetinden Türkiye'nin Bilecik iline 1.100 ton talk taşı gönderildiğini belirtti.

225 kilometre uzunluğundaki sınır ötesi Herat-Haf demiryolu, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini komşu İran'a, oradan da Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan önemli bir ticaret demiryolu konumunda. Özbekistan'ı Afganistan'ın kuzeyindeki Hayratan kara limanına bağlayan demiryolu ise denizle bağlantısı olmayan Orta Asya ülkesinin ticari mallarının taşınmasında rol oynuyor.